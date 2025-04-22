Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Володимирській області Росії

Російські пропагандисти пишуть, що гучні звуки сталися у селищі Барсове у Володимирській області країни-агресорки. Попередньо, там був вибух з подальшою детонацією на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.

У Володимирській області були невідомі вибухи: дивіться відео