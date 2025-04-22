Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
До теми Супутник показав наслідки удару по Шуї – місцю дислокації вбивць сум'ян
Що відомо про вибухи у Володимирській області Росії
Російські пропагандисти пишуть, що гучні звуки сталися у селищі Барсове у Володимирській області країни-агресорки. Попередньо, там був вибух з подальшою детонацією на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.
У Володимирській області були невідомі вибухи: дивіться відео