Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Вибух в Підмосков'ї

Спершу російські пабліки писали, що вибух прогримів на місцевій базі прийому металу "Вторчермет".

Проте, невдовзі там зазначили, що за їхніми уточненими даними, вибух прогримів на заводі "Вторалюмінпродукт". Однак інформації про те, що стало причиною вибуху, там не вказали.

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Наразі на місце вибуху їдуть екстрені служби. Вказується, що інформації про постраждалих не надходило.

Більше даних щодо вибуху там не надали. Однак, на оприлюднених фото видно наслідки вибуху. Зокрема, видно, як в небо підіймається густий чорний дим.



Вибух на заводі в Підмосков'ї / Фото з російського телеграм-каналу

Нагадаємо, що після опівночі 17 квітня жителі Курська почали скаржитися на гучні звуки. Місцеві жителі жалілися про вибухи, а також казали, що бачили якісь невідомі безпілотники у небі.