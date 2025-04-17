Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувалося у Курську вночі

Після опівночі 17 квітня жителі Курська почали скаржитися на гучні звуки. Один із них навіть зафіксувала камера відеоспостереження, розташована на одній із вулиць міста.

У Курську було неспокійно: дивіться відео

Згодом пропагандисти почали жалітися, що, мовляв, у небі над Курськом "зафіксовані безпілотники". Через кілька хвилин у місті почули новий вибух, а також побачили спалах. За попередніми даними, по БпЛА буцімто працювала російська сумнозвісна ППО.

Потужний вибух у Курську 17 квітня: дивіться відео

Далі місцеві жителі писали, що гучно було в Обоянському та Медвенському районах Курська. Ба більше, деякі навіть примудрилися зняти відео, як у небо стріляють з автоматів, намагаючись збити ці БпЛА.

У Курську працює ППО: дивіться відео (18+)

Окрім Курська, також неспокійно було й у Бєлгородській області Росії. Місцева влада попереджала громадян, що по всій території регіону також "небезпека атаки безпілотниками". Наразі наслідки гучної ночі в окупантів – невідомі.

До слова, у Курську вже не перша неспокійна ніч за останні дні. Російське місто також перебувало під масованою атакою безпілотників в ніч на 15 квітня, тоді там пролунало близько 30 вибухів.