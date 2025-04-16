Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Також у мережі росіяни уже активно поширюють кадри масштабного загоряння.
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Кадри пожежі на заводі у Курську
Російське МНС прозвітували, що пожежа сталася поблизу підприємства на околиці Курська по вулиці Агрегатній. Місцеві телеграм-канали уточнили, що йдеться саме про Курський підшипниковий завод АПЗ-20.
Пожежа у Курську: дивіться відео
Загоряння заводу у Курську: дивіться відео
Місцеві знімають відео густого сірого диму із різних районів міста.
Очевидці кажуть, що загоряння відбулося у приміщенні, яке здавалося в оренду власнику шиномонтажу.
Пожежа на заводі у Курську: дивіться відео
Про причини загоряння не повідомляють. Інформації щодо постраждалих також наразі немає.
Горить завод у Курську: дивіться відео
Намагаються ліквідувати пожежу 40 пожежників та 13 одиниць техніки.