Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Также в сети россияне уже активно распространяют кадры масштабного возгорания.
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Кадры пожара на заводе в Курске
Российское МЧС отчитались, что пожар произошел вблизи предприятия на окраине Курска по улице Агрегатной. Местные телеграмм-каналы уточнили, что речь идет именно о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.
Пожар в Курске: смотрите видео
Возгорание завода в Курске: смотрите видео
Местные снимают видео густого серого дыма из разных районов города.
Очевидцы говорят, что возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.
Пожар на заводе в Курске: смотрите видео
О причинах возгорания не сообщается. Информации о пострадавших также пока нет.
Горит завод в Курске: смотрите видео
Пытаются ликвидировать пожар 40 пожарных и 13 единиц техники.