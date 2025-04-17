Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Взрыв в Подмосковье

Сначала российские паблики писали, что взрыв прогремел на местной базе приема металла "Вторчермет".

Однако, вскоре там отметили, что по их уточненным данным, взрыв прогремел на заводе "Вторалюминпродукт". Однако информации о том, что стало причиной взрыва, там не указали.

В Подмосковье произошел взрыв: смотрите видео

Сейчас на место взрыва едут экстренные службы. Указывается, что информации о пострадавших не поступало.

Больше данных о взрыве там не предоставили. Однако, на обнародованных фото видны последствия взрыва. В частности, видно, как в небо поднимается густой черный дым.



Взрыв на заводе в Подмосковье / Фото из российского телеграмм-канала

Напомним, что после полуночи 17 апреля жители Курска начали жаловаться на громкие звуки. Местные жители жаловались на взрывы, а также говорили, что видели какие-то неизвестные беспилотники в небе.