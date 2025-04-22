Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о взрывах во Владимирской области России

Российские пропагандисты пишут, что громкие звуки произошли в поселке Барсово во Владимирской области страны-агрессора. Предварительно, там был взрыв с последующей детонацией на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России.

Во Владимирской области были неизвестные взрывы: смотрите видео