Наши воины ударили по базе российской бригады в Шуе, расположенной в 700 километрах от Украины, 16 и 17 апреля. Для атаки на оккупантов были использованы дроны "Лютый", передает 24 Канал.

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Последствия удара по убийцам сумчан

Спутниковый снимок показывает повреждение украинскими дронами казармы на территории 112-й ракетной бригады. Фотография со спутника также подтверждает и точную геолокацию поврежденной казармы, которую ранее удалось сделать благодаря видео, снятому военными после удара.

Результат атаки на Шую: смотрите видео

К слову, 15 апреля Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады армии России в Курской области, которая в Вербное воскресенье тоже нанесла ракетный удар по городу Сумы.