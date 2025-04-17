Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о новой атаке на 112 ракетную бригаду

Так, вторые сутки подряд ВСУ атакуют город Шуя Ивановской области, где дислоцируется 112 бригада. Именно она вместе с 488-й ракетной бригадой 13 апреля осуществила атаку по Сумах, в результате которой погибло 36 гражданских и более 100 получили ранения.

Повторная атака на 112 бригаду: смотрите видео

Силы обороны использовали для атаки систему наведения дронов "Лютый", которая позволяет довольно точно поражать цели. В частности, в результате атаки в ночь на 16 апреля было зафиксировано несколько попаданий в помещение воинской части, включая штаб.

В издании отмечают, что сам факт, что уже вторые сутки под атакой Шуя, расположенная в 700 километрах от границы Украины – это очень важный показатель.

Но реальный маршрут полета украинских дронов очевидно значительно длиннее, потому что необходимо обойти мощный район противовоздушной обороны Московской области и поразить цели в так называемом Центральном промышленном районе России, наиболее защищенном от воздушных атак. Несмотря на это украинские дроны долетают до цели,

– отмечают аналитики.

Вторая атака подряд свидетельствует о том, что Россия не смогла прикрыть свои пробелы в системе ПВО через которые во второй раз прошли украинские "Люти". Дополнительно это свидетельствует о наличии в ВСУ соответствующего количества дальнобойных дронов.