Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про нову атаку на 112 ракетну бригаду

Так, другу добу поспіль ЗСУ атакують місто Шуя Івановської області, де дислокується 112 бригада. Саме вона разом з 488-ю ракетною бригадою 13 квітня здійснила атаку по Сумах, у результаті якої загинуло 36 цивільних та понад 100 зазнали поранень.

Повторна атака на 112 бригаду: дивіться відео

Сили оборони використали для атаки систему наведення дронів "Лютий", яка дозволяє доволі точно уражати цілі. Зокрема у результаті атаки у ніч на 16 квітня було зафіксовано декілька влучань у приміщення військової частини, включно зі штабом.

У виданні зауважують, що сам факт, що вже другу добу під атакою Шуя, що розташована за 700 кілометрів від кордону України – це дуже важливий показник.

Але реальний маршрут польоту українських дронів вочевидь значно довший, бо необхідно обійти потужний район протиповітряної оборони Московської області та уразити цілі у так званому Центральному промисловому районі Росії, найбільш захищеному від повітряних атак. Попри це українські дрони долітають до цілі,

– зазначають аналітики.

Друга атака поспіль свідчить про те, що Росія не змогла прикрити свої прогалини у системі ППО через які вдруге пройшли українські "Люті". Додатково це свідчить про наявність у ЗСУ відповідної кількості далекобійних дронів.