Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.
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Скільки росіян загинуло сьогодні
Загалом з початку війни загинуло 950860 російських солдатів і офіцерів. На 29 квітня ворог втратив 1060 своїх людей.
Нещодавно Зеленському доповіли про ліквідацію осіб з вищого командного складу окупантів. Але поки що не відомо, про кого мова.
Актуальні втрати росіян на ранок 29 квітня
- танків – 5,
- бойових броньованих машин – 14,
- артилерійських систем – 42,
- засобів ППО – 1,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 140.
Кораблі та підводні човни противника, його гелікоптери та літаки, РСЗВ і спеціальна техніка не були уражені. Щодо крилатих ракет поки немає інформації.
Полонений із Криму розповів, які справи зараз в армії загарбника.