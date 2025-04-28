Про те, як російське командування відправляє військових на штурми, попри значні втрати, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як росіяни кидають військових "на м'ясо"

Житель Керчі Леонід Читаєв підписав контракт із російською армією, щоб уникнути в'язниці за зберігання конопель. На фронті йому вдалося вижити у "м'ясному штурмі", після чого окупант потрапив у полон до ЗСУ.

За словами полоненого, військових продовжують "кидати на м'ясо". Водночас Росія і далі замовчує реальні втрати на фронті.

Стільки трупів, який сенс у цьому? Навіщо людей так знищувати? Теж у когось вдома сім'я, син, дочка, онучка…

– сказав Читаєв.

Чоловік додав, що шкодує, що долучився до російською окупаційної армії під впливом "нездорової пропаганди".

Мені шкода, що так Росія вчинила, що бомбардує мирні українські міста,

– підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно українські десантники взяли в полон 23-річного громадянина Узбекистану, який воював на стороні російської армії. Полонений розповів, що пішов служити, щоб уникнути в'язниці та отримати громадянство.