Чоловіку пообіцяли громадянство Росії, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

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Що розповів СБУ полонений з Узбекистану

Узбецький полонений розповів, що у 2023 році приїхав у Москву на заробітки. Чоловік працював сантехніком із простроченою візою, аж поки його не звинуватили у крадіжці.

У мене вкрали інструменти. І головним підозрюваним у них став я, адже я "неруський", "чурка". Дружина наполягла піти служити, щоб не потрапити за ґрати та ще й отримати громадянство Росії, й так лишитися жити в Москві,

– розповідає окупант.

Після чого іноземця "кинули" – він бачив контракт про службу у російській армії лише коли підписував, і до того ж йому навіть не спромоглися зробити військовий квиток. Потрапивши у полон окупант з Узбекистану не стримується у підборі слів: "Ї**в я цю війну разом із тими, хто її почав".

У ДШВ наголошують, що чоловіка не зупиняла думка, що він має вбивати громадян іншої країни, щоб йому дозволили залишитися жити в Росії. І ворог не зупиниться, поки ЗСУ його не зупинять.

Окупант з Узбекистану розповів свою історію: дивіться відео

До речі, днями українські військові взяли у полон африканського найманця з Сенегалу. В Росії йому запропонували піти на фронт, заробити грошей і тоді поїхати до Європи. Однак після потрапляння у полон той передував їхати до Німеччини і захотів повернутися на батьківщину.