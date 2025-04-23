Його схопили на Торецькому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку 49 ОШБ.

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Українські військові взяли у полон громадянина Сенегалу

Під час боїв на Торецькому напрямку бійці 49 ОШБ "Карпатська Січ" взяли у полон громадянина Сенегалу.

Він розповів, що вчився у Росії 2 роки. Каже, хоче виїхати до Європи, в Німеччину. У Росії йому запропонували піти на фронт, заробити грошей і тоді поїхати до Європи.

За словами українських бійців, він був знесилений та дуже наляканий.

Сенегалець розповів, що думав, що українські військові його розстріляють, однак ті просто вели його до машини, яка б забрала його.

Під час огляду в нього виявили незначні поранення. Йому надали всю необхідну допомогу.

Хлопець розповів, що Росія для нього дуже погана і що він розуміє, що та має на меті вбивати українців. Він сказав, що до Європи вже не хоче, натомість краще повернутися додому – в Сенегал.