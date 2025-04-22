В українському полоні росіяни зізнаються, навіщо пішли на війну.

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"Командування ставиться як до розхідного матеріалу": розповідь окупанта Антона Демченкова

Демченков розповідає: російське командування справді сповідує радянську ідею "ні кроку назад". Тому тих солдатів, які відмовляються іти в наступ, убивають. Їм прямо кажуть: якщо не виконаєте наказ, по вас відпрацюють з танка.

І Демченков знає про такі випадки. Наприклад, один із командирів "обнулив" 70 своїх людей. Це були поранені ув'язнені, які перестали наступати. Також поширена практика вбивати солдатів з дрона, а рідним казати, нібито він зник безвісти. Тобто використовують загороджувальні загони.

Коли окупант потрапив в український полон, то був вражений. Каже, що умови "ідеальні", бо є не тільки їжа тричі на день, але й можливість помитися й випрати речі. Водночас росіяни утримують українців у нелюдських умовах.

Мене ніхто не чіпав, нагодували, напоїли, сигарету дали. Я навіть здивувався, якщо чесно, і зворушився. Мені соромно стало за свою країну. Тому що ваші бійці показували відео, як наші ставляться до ваших. Ну, це земля і небо просто, це жах. Тому що показують, якими ваші бійці повертаються від нас, це п***ець. Дистрофіки, не знаю, у наших в'язницях такого нема навіть.

На штурми, як відомо, загарбників відправляють майже без підготовки. Полонений каже: тренували 5 днів, дали автомат, броню, гранати – і відправили на штурм. Окупантів не забезпечують РЕБами, вони не мають зв'язку з командуванням та з дронщиками. Тим часом українські війська мають перевагу в безпілотниках: умовно 500 проти 5.

Вам простіше відправити п'ять FPV замість одного бійця, а нам простіше п'ять бійців замість одного FPV.

Коли Демченков воював уперше, то з 18 людей залишилося 7. Тоді в нього була перебита ліва нога та зламана шия, але командування сказало "ти здоровий, їдь на війну". Вдруге він лишився сам із шести, 13 днів ховався у норі.

Але росіянин пішов убивати українців удруге, бо хотів підзаробити. Він не приховує залежність від наркотиків.

Отримав 3 мільйони, скинув матері на квартиру, на 500 тисяч гуляв. Я любитель вживати наркотики та марихуану. В мене були свої поля. Я поїхав на свої поля, назбирав 9 мішків. І на виїзді мене взяли працівники ДАІ. Пішла військова справа, розгляд,

– зізнався Демченков.

Перед ним поставили вибір: або 15 років колонії, або знову на фронт. Він вибрав друге. Тепер радіє, що потрапив у полон, адже інакше не вижив би. Інших росіян вбивали в нього на очах, бо командири відправили їх по центру поля. По окупантах стали працювати FPV і міномет.

У нас там пропаганда каже "все, ми найкращі тактикульні хлопці, у нас все чудово, ми прориваємося вперед без втрат". Але коли вже приїхав на місце, зрозумів, що потрапив у повну дупу. Відправляли нас взводами по 18 людей. Без техніки, просто от уздовж лісосмуги. Нас розбирало прямо на очах,

– згадує Демченков.

Він закликав співвітчизників не йти на війну. Але розуміє, що Кремль продовжить набирати охочих до вбивств – завдяки грошам і агітації. Для Путіна росіяни – просто м'ясо. Але ті вояки, які мають гроші, залишається при штабі.

"Поки я в полоні, я себе більш-менш почуваю людиною. Ставлення хороше. Але якщо ви приїхали на фронт і розумієте, що шансів вижити немає, краще здайтеся одразу в полон. Я вважаю так. Бо я зараз хочу жити", – звернувся росіянин.

Наостанок Демченков додав, що Путін проводить геноцид росіян. Загинув уже понад мільйон, і війна ще триває. Окупант переконаний, що захоплення українських територій потрібне тільки Путіну. А коли за умовами мирної угоди Путін поверне окуповані території Україні, то "почнеться відбудова того, що ми роз'***ли".