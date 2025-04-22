В украинском плену россияне признаются, зачем пошли на войну.

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"Командование относится как к расходному материалу": рассказ оккупанта Антона Демченкова

Демченков рассказывает: российское командование действительно исповедует советскую идею "ни шагу назад". Поэтому тех солдат, которые отказываются идти в наступление, убивают. Им прямо говорят: если не выполните приказ, по вам отработают из танка.

И Демченков знает о таких случаях. Например, один из командиров "обнулил" 70 своих людей. Это были раненые заключенные, которые перестали наступать. Также распространена практика убивать солдат с дрона, а родным говорить, якобы он пропал без вести. То есть используют заградительные отряды.

Когда оккупант попал в украинский плен, то был поражен. Говорит, что условия "идеальные", потому что есть не только еда трижды в день, но и возможность помыться и постирать вещи. В то же время россияне удерживают украинцев в нечеловеческих условиях.

Меня никто не трогал, накормили, напоили, сигарету дали. Я даже удивился, если честно, и растрогался. Мне стыдно стало за свою страну. Потому что ваши бойцы показывали видео, как наши относятся к вашим. Ну, это земля и небо просто, это ужас. Потому что показывают, какими ваши бойцы возвращаются от нас, это п***ец. Дистрофики, не знаю, в наших тюрьмах такого нет даже.

На штурмы, как известно, захватчиков отправляют почти без подготовки. Пленный говорит: тренировали 5 дней, дали автомат, броню, гранаты – и отправили на штурм. Оккупантов не обеспечивают РЭБами, они не имеют связи с командованием и с дронщиками. Между тем украинские войска имеют преимущество в беспилотниках: условно 500 против 5.

Вам проще отправить пять FPV вместо одного бойца, а нам проще пять бойцов вместо одного FPV.

Когда Демченков воевал впервые, то из 18 человек осталось 7. Тогда у него была перебита левая нога и сломана шея, но командование сказало "ты здоров, поезжай на войну". Второй раз он остался один из шести, 13 дней прятался в норе.

Но россиянин пошел убивать украинцев во второй раз, потому что хотел подзаработать. Он не скрывает зависимость от наркотиков.

Получил 3 миллиона, сбросил матери на квартиру, на 500 тысяч гулял. Я любитель употреблять наркотики и марихуану. У меня были свои поля. Я поехал на свои поля, собрал 9 мешков. И на выезде меня взяли работники ГАИ. Пошло военное дело, рассмотрение,

– признался Демченков.

Перед ним поставили выбор: или 15 лет колонии, или снова на фронт. Он выбрал второе. Теперь радуется, что попал в плен, ведь иначе не выжил бы. Других россиян убивали у него на глазах, поскольку командиры отправили их по центру поля. По оккупантам стали работать FPV и миномет.

У нас там пропаганда говорит "все, мы лучшие тактикульные ребята, у нас все прекрасно, мы прорываемся вперед без потерь". Но когда уже приехал на место, понял, что попал в полную жопу. Отправляли нас взводами по 18 человек. Без техники, просто вот вдоль лесополосы. Нас разбирало прямо на глазах,

– вспоминает Демченков.

Он призвал соотечественников не идти на войну. Но понимает, что Кремль продолжит набирать желающих убивать – благодаря деньгам и агитации. Для Путина россияне – просто мясо. Но те вояки, которые имеют деньги, остаются при штабе.

"Пока я в плену, я себя более-менее чувствую человеком. Отношение хорошее. Но если вы приехали на фронт и понимаете, что шансов выжить нет, лучше сдайтесь сразу в плен. Я считаю так. Потому что я сейчас хочу жить", – обратился россиянин.

Напоследок Демченков добавил, что Путин проводит геноцид россиян. Погибло уже более миллиона, и война еще продолжается. Оккупант убежден, что захват украинских территорий нужен только Путину. А когда по условиям мирного соглашения Путин вернет оккупированные территории Украины, то "начнется восстановление того, что мы разъ***ли".