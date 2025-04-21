Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Важно Силы обороны взяли в плен 9 военных российской армии

Оккупанты шли закрепиться, а попали в плен

Пивненко сообщил, что бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" взяли в плен очередную группу оккупантов на Харьковщине. Так, на Купянском направлении оккупанты планировали закрепиться на позициях и отправили для этого группу пехотинцев.

Впрочем, бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" помешали вражеским планам и захватили в плен российских пехотинцев, которые пытались закрепиться в зоне ответственности подразделения.

Подразделениями беспилотных систем вражескую группу было заблаговременно обнаружено и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев. Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых,

– добавил Пивненко.

Один из пленных, 1968 года рождения, рассказал, что в конце декабря 2024 года оказался на фронте, а уже сейчас – в плену. Другой "пехотинец", 1962 года рождения, также оказался в армии в конце декабря 2024 года.

Интересно, что сами россияне, которые сдались в плен, не смогли назвать ни своего подразделения, ни должностей. Они лишь повторили, что шли закрепляться на позиции.

На Купянском направлении взяли в плен россиян: смотрите видео

Ранее бойцы ССО Украины взяли в плен 14 российских солдат, включая трех офицеров. Оккупанты попали в плен на территории Курской области.