Силам обороны удалось пополнить обменный фонд, взяв в плен девять российских военнослужащих на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Что известно о российских пленных

В Курской области украинские десантники со смежниками взяли в плен девять военнослужащих российской армии.

Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели, выбрали плен и сдались украинским воинам – очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине,

– говорят в Десантно-штурмовых войсках.

Военные Десантно-штурмовых войск взяли в плен девять оккупантов: видео ДШВ

Там уверяют, что россиянам вовремя оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, что ранее бойцы "Азова" взяли в плен российского штурмовика Виталия Тюменцева, который служил в ЧВК "Вагнера". Российский военный рассказал о знакомстве с Пригожиным и больших потерях оккупантов в Донецкой области.