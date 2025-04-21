Недавно враг попытался осуществить прорыв на Покровском направлении. Наши военные не только остановили противника, но и заставили его отступить, передает 24 Канал.

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"Спартан" показал допрос оккупанта

Нацгвардейцы обнародовали кадры допроса российского пленного. У оккупанта поинтересовались, зачем он пришел убивать украинцев.

Пленным оказался 34-летний житель Самарской области. Он подписал контракт в феврале 2025 года, находясь в СИЗО.

Говорит: пошел воевать, чтобы заработать денег и избежать уголовного наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

После двухнедельной подготовки оккупанта отправили в Украину. Здесь он получил задание занять позицию и вести наблюдение. Рассказывает, что когда шел к точке, то обошел немало тел российских военных. Пленный признался, что у них не забирают тела погибших. Кроме того, он отметил, что его командир приказал не брать в плен украинских военных.

Задачу россиянин успешно провалил, зато попал в плен к нашим воинам и пополнил "обменный фонд",

– подытожили в "Спартан".

Допрос российского пленного: смотрите видео