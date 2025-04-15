Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Николаевский Ванек". Россиянина зовут Виталий Тюменцев, мужчина родом из Алтайского края, он 1987 года рождения.

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Что рассказал "вагнеровец"

Как рассказал Тюменцев, весной 2023 года он подписал контракт с ЧВК "Вагнера", а вскоре познакомился с Пригожиным, который приехал поздравить своих наемников с 9 мая:

Он (Пригожин – 24 Канал) "кусался" с Москвой. Потому что чиновникам больше денег заработать надо было и людей губить. А он правду начал говорить,

– сказал россиянин.

По словам штурмовика, он был разочарован, когда Пригожин решил прекратить движение на Москву. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с российским министерством обороны.

Отдельно Тюменцев рассказал о больших потерях оккупантов. Он сообщил, что из шести экипажей машин, на которых оккупанты заехали в Торецк, что в Донецкой области, выжили только те, кто сдался в плен украинским военным.

Напомним, в октябре 2024 года наши защитники смогли взять в плен Максима Комиссарова, который тоже из ЧВК "Вагнера". По его словам, российским наемникам приказали арестовать или "обнулить" Шойгу и Герасимова.