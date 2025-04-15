Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Николаевский Ванек". Росіянина звати Віталій Тюменцев, чоловік родом з Алтайського краю, він 1987 року народження.

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Що розповів "вагнерівець"

Як розповів Тюменцев, навесні 2023 року він підписав контракт з ПВК "Вагнера", а невдовзі познайомився із Пригожиним, який приїхав вітати своїх найманців із 9 травня:

Він (Пригожин – 24 Канал) "кусався" з Москвою. Тому що чиновникам більше грошей заробити треба було і людей губити. А він правду почав говорити,

– сказав росіянин.

За словами штурмовика, він був розчарований, коли Пригожин вирішив припинити рух на Москву. Вже у Білорусі він звільнився і повернувся до Росії, проте там його ув'язнили та вмовили підписати контракт з російським міністерством оборони.

Окремо Тюменцев розповів про великі втрати окупантів. Він повідомив, що з шести екіпажів машин, на яких окупанти заїхали до Торецька, що у Донецькій області, вижили лише ті, хто здався у полон українським військовим.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року наші захисники змогли взяти у полон Максіма Комісарова, який теж з ПВК "Вагнера". За його словами, російським найманцям наказали заарештувати або "обнулити" Шойгу і Герасимова.