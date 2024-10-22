Про це росіянин розповів в інтерв'ю українському журналісту Юрію Бутусову. Після того, як заколот Пригожина не вдався, Комісаров продовжив воювати в Україні, поки його не взяли в полон.

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Як вагнерівець ішов у похід Пригожина на Москву

Максім Комісаров – російський полонений родом з Вологди. З 15 років він уже сидів у в'язниці, а згодом приєднався до лав приватної військової групи "Вагнера". Зокрема, він брав участь у сумнозвісному поході на Москву на чолі з Євгенієм Пригожиним.

За його словами, російським найманцям наказали або заарештувати тодішнього міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника російського генштабу Валєрія Герасимова, або ж "обнулити" їх.

Їхали й були заряджені, такого настрою в Міністерстві оборони я не бачив. Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято,

– розповів росіянин.

До слова, ЗСУ продовжують завдавати ворогові втрат на фронті. У Генштабі ЗСУ 22 жовтня зазначили, що за минулу добу було ліквідовано ще 1 350 ворожих військ.