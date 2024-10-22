Станом на 22 жовтня загальні втрати ворога сягнули понад 681 тисячі бійців, повідомили в Генштабі.
До теми Росіяни просуваються під Куп'янськом та Покровськом: в ISW проаналізували ситуацію на фронті
Втрати ворога на 22 жовтня
- особового складу – близько 681 580 (+1350) осіб,
- танків – 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 18199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19623 (+34) од,
- РСЗВ – 1234 (+2) од,
- засоби ППО – 981 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
- крилаті ракети – 2625 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
- спеціальна техніка – 3499 (+20)