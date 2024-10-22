По состоянию на 22 октября общие потери врага достигли более 681 тысячи бойцов, сообщили в Генштабе.

К теме Россияне продвигаются под Купянском и Покровском: в ISW проанализировали ситуацию на фронте

Потери врага на 22 октября

  • личного состава – около 681 580 (+1350) человек,
  • танков – 9079 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 18199 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,
  • РСЗО – 1234 (+2) ед,
  • средства ПВО – 981 (+2) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),
  • крылатые ракеты – 2625 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27111 (+77) ед,
  • специальная техника – 3499 (+20).


Потери россиян в войне / Инфографика Гештаба