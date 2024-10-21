Головними напрямками наступу російських сил, як свідчить звіт ISW, є Покровськ, Торецьк та Курахове. Ворожі війська активні біля Вовчанська у Харківській області та в районі Роботиного на Запоріжжі. Водночас в ISW підтверджують успіхи Сил оборони України в Курській області Росії.

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Українські сили просунулися біля Суджі

Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі на тлі триваючих боїв на головній українській ділянці фронту в Курській області.

Як повідомили в ISW, це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня. Вони вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Порічного (на північ від Суджі).



Карта боїв у Курській області / Фото ISW

Російські сили атакували на північ від Суджі в районі Малої Локні та на південний схід від Суджі в районі Плехово. Українські сили атакували на південний схід від Коренево в районі Кругленького і Леонідово.

Окупанти просунулися поблизу Куп'янська

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Стариці 19 і 20 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

19 жовтня російські війська просунулися поблизу Куп'янська на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Однак ISW не підтверджує інформацію, що російські війська просунулися в центральній і південній частині Кругляківки (на південь від Куп'янська) і що російські війська займають щонайменше половину населеного пункту.



Карта боїв у Харківській області / Фото ISW

Окупанти стверджують, що 19 жовтня провели три окремі механізовані атаки невстановленого ешелону на Кругляківку.

Російські війська проводили наступальні операції на північ від Куп'янська в районі Голубівки; на схід від Куп'янська в районі Кучерівки; на північний захід від Сватового в районі Новоосинового, Лозової Кругляківки та Степової Новоселівки; на північний захід від Кремінної біля Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки та Новосадового; на захід від Кремінної біля Зарічного та Тернів; та на південь від Кремінної біля Серебрянки 19 та 20 жовтня.



Карта боїв у Луганській області / Фото ISW

Ворог продовжує наступ у районі Часового Яру

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часового Яру 20 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. В ISW не підтверджують дані, що російські війська просунулися вперед у мікрорайоні "Жовтневий".



Карта боїв у Донецькій області / Фото ISW

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що російські війська намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас, переодягнувшись у цивільний одяг, що, якщо це підтвердиться, буде воєнним злочином.

19 і 20 жовтня російські війська продовжували штурми біля самого Часового Яру, на південь від міста та в напрямку Ступочок і Передтечиного, а також на південний схід від Часового Яру біля Андріївки.



Ситуація у районі Часового Яру / Фото ISW

Росіяни просунулися біля Торецька

Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 20 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Неліпівки (на південь від Торецька) та вздовж вулиці Дружби в центрі Торецька.



Ситуація у районі Торецька / Фото ISW

Окупанти стверджували, що також просунулися на південь від Торецька, в тому числі поблизу Нью-Йорка, але в ISW не спостерігали візуальних підтверджень подальшого просування російських військ у цій місцевості.

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Торецька в районі села Олександро-Шультине, поблизу самого Торецька та на південний захід від Торецька в районі Щербинівки 19 і 20 жовтня.

Яка ситуація під Покровськом

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Покровська на тлі продовження наступальних операцій на схід і південний схід від населеного пункту 20 жовтня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північно-східній околиці Селидового (на південний схід від Покровська).



Ситуація у районі Покровська / Фото ISW

ISW не підтверджує дані, що російські військові просунулися вздовж невизначених вулиць у східній частині Селидового й атакують селище з півночі та півдня. Також експерти не знайшли підтвердження, що окупанти просунулися до околиць Вишневого (на південь від Покровська і безпосередньо на захід від Селидового) з півдня вздовж залізничної лінії.

Окупанти стверджували, що просунулися у Воздвиженку (на схід від Покровська) і в районі Гірника (на південний схід від Покровська), але в ISW не підтвердили ці дані.

Російські війська продовжували наступати на схід від Покровська біля Воздвиженки, Променя, Миролюбівки та Новоторецького, а також на південний схід від Покровська біля Сухого Яру, Михайлівки, Селидового, Новодмитрівки, Гірника, Бажаного Другого та Зоряного.

Росія продовжує наступ біля Курахового

Російські війська продовжили наступальні операції на схід від Курахового, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Загарбники стверджували, що просунулися далі в межах Максимільянівки та на південь від неї, але в ISW не знайшли підтвердження цьому твердженню. 19 і 20 жовтня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Максимільянівки та Курахового.



Карта боїв у Донецькій області / Фото ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька в районі Вугледар, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Російські війська захопили до 30% Катеринівки. Російські війська продовжували штурми поблизу Антонівки, Катеринівки, Єлизаветівки, Водяного та Богоявленки.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність Росії у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей 20 жовтня.

Окупанти активні у районі Роботиного

Російські війська продовжували штурми поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська продовжували атаки на лівому березі Херсонської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.