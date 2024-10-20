Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський наголосив, попри перевагу окупантів у живій силі й техніці, майстерність і професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

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Яка ситуація в Курській області зараз

Головком розповів, що працював у військових частинах і підрозділах, які діють на Сумщині та в Курській області. Наголосив, що українські захисники хоробро й ефективно виконують бойові завдання.

Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем,

– підкреслив Сирський.

Генерал провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів і їхні пропозиції щодо подальших дій, також надав допомогу в розв'язанні проблемних питань.

Сирський провів роботу у бригадах, які діють на Сумщині й Курщині / Фото з фейсбуку Головкома

Сирський заявив, що, враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

Попри перевагу окупантів у живій силі й техніці, майстерність і професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети,

– наголосив Головнокомандувач.

Також висловив вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю.

"Боротьба за Україну триває", – підкреслив Головком.