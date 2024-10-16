У 225 ОШБ розповіли, що їхня механізована рота влаштовує ворогові пекло у посадках. Імовірно, саме тому Путін хоче залучити на Курському напрямку північнокорейських солдатів.

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Робота українських бійців на Курщині

Зверніть увагу, як героїчно працюють екіпажі машин під ворожими обстрілами. Противник намагався підбити їх з РПГ та уразити FPV-дронами. Але сміливих постріли бояться та захищають РЕБи, на які ми з вами разом збирали,

– мовиться в дописі.

БМП "Мардер" та їхні екіпажі допомагали готувати інструктори та ремонтники танкового підрозділу "Тур".

Як "Мардери" випалюють ворога на Курщині: дивіться відео





вміщує екіпаж із трьох осіб і десант із семи осіб;

калібр гармати – 20 міліметрів;

швидкострільність основної гармати – 1000 на хвилину;

дальність знищення повітряних цілей – 300 метрів, наземних – 2500 метрів;

швидкість переміщення по шосе – 65 кілометрів на годину.



Існує 15 модифікацій цієї броньованої машини. Її виробляє концерн Rheinmetall. Характеристики німецької БМП Marder ("Куниця")вміщує екіпаж із трьох осіб і десант із семи осіб;калібр гармати – 20 міліметрів;швидкострільність основної гармати – 1000 на хвилину;дальність знищення повітряних цілей – 300 метрів, наземних – 2500 метрів;швидкість переміщення по шосе – 65 кілометрів на годину.Існує 15 модифікацій цієї броньованої машини. Її виробляє концерн Rheinmetall.

Що відбувається у Курській області

У ЦПД повідомили, що Силам оборони вдалося знову зупинити просування росіян там. Хоча ворог тисне.

Дуже цікаво, що Кремль придумує способи, як заохотити росіян воювати за власні землі. Для цього планують покращити фінансування, а також переглянуть статус ветерана. Та це створює лазівку, яка дозволить Кремлю приховано покладатися на призовників для захисту кордону, не змінюючи законодавство.