Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. До цього росіяни намагалися вибити наших військових із займаних позицій.

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Що відомо про ситуацію в Курській області

Андрій Коваленко заявив, що українським військовим вдалося великими зусиллями спинити ворога у Курській області, де були з його боку активні дії.

На Курщині вдалося знову зупинити просування росіян, попри великий тиск,

– заявив керівник Центру протидії дезінформації.

До слова, у Генштабі ЗСУ у зведенні з фронту 16 жовтня зазначали, що операція ЗСУ у Курській області триває. Там авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав йому про ситуацію з операцією України у Курській області. Президент наголосив, що визначені завдання у російському регіоні українські військові продовжують реалізовувати.

До цього, 11 жовтня аналітики DeepState повідомили, що загарбники протиснули лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України. Тоді ворог намагався закріпитися в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху.

Наступного у Центрі протидії дезінформації розповіли, що Силам оборони вдалося частково повернути позиції. Однак росіяни продовжують штурми колонами.