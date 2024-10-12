Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зазначає, що ситуація у Курській області швидко змінюється.

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Що відбувається у Курській області

Андрій Коваленко вказує, що Силам оборони у Курській області вдалося частково повернути позиції, на які зайшли росіяни. Проте ворог знову почав посилати колони на штурм.

Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості, дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори, між іншим, взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все як хотілося їм,

– пише очільник ЦПД.

Зазначимо, що сьогодні у ISW писали, що росіяни прагнуть витіснити ЗСУ з Курської області до того, як погана погода почне обмежувати маневри на полі бою. Так, ворожі війська посилюють механізовані наступи, щоб скористатися сухою дорогою та місцевістю, поки ще є можливість. Російське командування побоюється, що позиційні бої наприкінці осені та взимку дадуть змогу глибше закріпитися Силам оборони.