Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он отмечает, что ситуация в Курской области быстро меняется.

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Что происходит в Курской области

Андрей Коваленко указывает, что Силам обороны в Курской области удалось частично вернуть позиции, на которые зашли россияне. Однако враг снова начал посылать колонны на штурм.

Война там динамическая, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Тяжелые бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры, между прочим, вообще пытаются тему засушить, потому что не получается все как хотелось им,

– пишет глава ЦПД.

Отметим, что сегодня в ISW писали, что россияне стремятся вытеснить ВСУ из Курской области до того, как плохая погода начнет ограничивать маневры на поле боя. Так, вражеские войска усиливают механизированные наступления, чтобы воспользоваться сухой дорогой и местностью, пока еще есть возможность. Российское командование опасается, что позиционные бои в конце осени и зимой позволят глубже закрепиться Силам обороны.