Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. До этого россияне пытались выбить наших военных с занимаемых позиций.

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Что известно о ситуации в Курской области

Андрей Коваленко заявил, что украинским военным удалось большими усилиями остановить врага в Курской области, где были с его стороны активные действия.

В Курской области удалось снова остановить продвижение россиян, несмотря на большое давление,

– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации.

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке с фронта 16 октября отмечали, что операция ВСУ в Курской области продолжается. Там авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал ему о ситуации с операцией Украины в Курской области. Президент подчеркнул, что определенные задачи в российском регионе украинские военные продолжают реализовывать.

До этого, 11 октября аналитики DeepState сообщили, что захватчики продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. Тогда враг пытался закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Шляху.

На следующий день в Центре противодействия дезинформации рассказали, что Силам обороны удалось частично вернуть позиции. Однако россияне продолжают штурмы колоннами.