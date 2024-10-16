Об этом пишут в отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

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Как Россия поощряет воевать за Курщину

Кремль нашел несколько путей, как можно поощрять россиян воевать в Курской области. Так, оккупанты планируют улучшить финансирование, а также пересмотрят статус ветерана. В частности, Россия будет считать ветеранами не только тех, кто "оборонялся от вторжения", но и тех, кто давал "отпор вооруженным провокациям на государственной границе".

Чтобы ввести такие изменения, в законодательство следует внести ряд изменений. На это потратят около 3,4 миллиарда рублей (около 35 миллионов долларов). Так, новый статус ветерана будет давать право на большие пенсии и ряд социальных выплат.

Аналитики отметили, что действующий российский федеральный закон предусматривает, что призывники не могут участвовать в боевых действиях, но минобороны возлагается на призывников для выполнения функций охраны границы вдоль границы с Украиной. Впрочем, шаг с изменением статуса "ветерана" позволяет оккупантам создать лазейку.

Расширение статуса ветерана является еще одной лазейкой, которая позволит Кремлю скрыто полагаться на призывников для защиты границы без необходимости изменения законодательства,

– говорится в отчете.

Кроме того, ранее стало известно, что Россия формирует батальоны из солдат КНДР. Вероятно, их могут отправить на Курщину.