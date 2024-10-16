В 225 ОШБ рассказали, что их механизированная рота устраивает врагу ад в посадках. Вероятно, именно поэтому Путин хочет привлечь на Курском направлении северокорейских солдат.

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Работа украинских бойцов на Курщине

Обратите внимание, как героически работают экипажи машин под вражескими обстрелами. Противник пытался подбить их из РПГ и поразить FPV-дронами. Но смелых выстрелы боятся и защищают РЭБы, на которые мы с вами вместе собирали,

– говорится в заметке.

БМП "Мардер" и их экипажи помогали готовить инструкторы и ремонтники танкового подразделения "Тур".

Как "Мардеры" выжигают врага на Курщине: смотрите видео





вмещает экипаж из трех человек и десант из семи человек;

калибр пушки – 20 миллиметров;

скорострельность основной пушки – 1000 в минуту;

дальность уничтожения воздушных целей – 300 метров, наземных – 2500 метров;

скорость перемещения по шоссе – 65 километров в час.



Существует 15 модификаций этой бронированной машины. Ее производит концерн Rheinmetall. Характеристики немецкой БМП Marder ("Куница")вмещает экипаж из трех человек и десант из семи человек;калибр пушки – 20 миллиметров;скорострельность основной пушки – 1000 в минуту;дальность уничтожения воздушных целей – 300 метров, наземных – 2500 метров;скорость перемещения по шоссе – 65 километров в час.Существует 15 модификаций этой бронированной машины. Ее производит концерн Rheinmetall.

Что происходит в Курской области

В ЦПД сообщили, что Силам обороны удалось снова остановить продвижение россиян там. Хотя враг давит.

Очень интересно, что Кремль придумывает способы, как поощрить россиян воевать за собственные земли. Для этого планируют улучшить финансирование, а также пересмотрят статус ветерана. Но это создает лазейку, которая позволит Кремлю скрыто полагаться на призывников для защиты границы, не меняя законодательство.