Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ. Успешно выполнили операцию бойцы житомирской 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

Важно Силам обороны удалось снова остановить продвижение россиян на Курщине, – ЦПД

Украинские десантники захватили вражеские позиции на Курщине

Десантники 95-й бригады ДШВ успешно атаковали позицию 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. В сети они опубликовали кадры с захваченной вражеской позиции. На них – ликвидированы оккупанты и сожжена тяжелая техника на линии боевого соприкосновения.



Сожженная российская техника / Скриншот

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К слову, журналисты Forbes отметили, что именно морские пехотинцы российской 155 отдельной морской пехотной бригады взяли в плен 9 операторов БПЛА, которые были легко вооружены, и впоследствии расстреляли их. За это украинские военные объявили месть захватчикам и охотятся на российских морпехов на фронте.