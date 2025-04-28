Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати росіян у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 949 800 (+1160) осіб,

танків – 10 723 (+4),

бойових броньованих машин – 22 338 (+13),

артилерійських систем – 27 038 (+31),

РСЗВ – 1 373 (+0),

засобів ППО – 1 145 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72),

крилатих ракет – 3 196 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105),

спеціальної техніки – 3 860 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські військові на Курщині знищили групу морпіхів російської 810 бригади під час проведення спеціальних дій. Двох окупантів ЗСУ взяли в полон.