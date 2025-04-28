Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росіяни просуваються на Сумщині, а ЗСУ – на Харківщині: огляду фронту від ISW
Втрати росіян у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 949 800 (+1160) осіб,
- танків – 10 723 (+4),
- бойових броньованих машин – 22 338 (+13),
- артилерійських систем – 27 038 (+31),
- РСЗВ – 1 373 (+0),
- засобів ППО – 1 145 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72),
- крилатих ракет – 3 196 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105),
- спеціальної техніки – 3 860 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно українські військові на Курщині знищили групу морпіхів російської 810 бригади під час проведення спеціальних дій. Двох окупантів ЗСУ взяли в полон.