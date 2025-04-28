Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати росіян у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 949 800 (+1160) осіб,
  • танків – 10 723 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22 338 (+13),
  • артилерійських систем – 27 038 (+31),
  • РСЗВ – 1 373 (+0),
  • засобів ППО – 1 145 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72),
  • крилатих ракет – 3 196 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105),
  • спеціальної техніки – 3 860 (+0).

Орієнтовні втрати росіян станом на 28 квітня
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські військові на Курщині знищили групу морпіхів російської 810 бригади під час проведення спеціальних дій. Двох окупантів ЗСУ взяли в полон.