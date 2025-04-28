В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на фронті, передає 24 Канал.

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Де росіяни мали просування

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, свідчать про те, що російські війська просунулися вздовж траси С-191503 на півночі Локні (північний схід від міста Суми).

Яка обстановка на Сумщині / Фото ISW

Також ворог має досягнення і на Донеччині. Так, відомо, що противник незначно просунувся у районі Часового Яру, а саме на південь від Озарянівки.

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 26 та 27 квітня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до залізничної лінії на північному сході Щербинівки (на захід від Торецька) та в центральну частину Березівки (на південний захід від Торецька).

Де мала успіх Україна

Українські війська мали просування на Харківщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, свідчать, що наші сили нещодавно просунулися до південно-західних околиць Загризового (на північний схід від Борової).

Що відбувається у районі Борової / Фото ISW

Яка ситуація на інших ділянках фронту

За даними аналітиків, 27 квітня росіяни не мали жодних підтверджених просувані ані на Курщині, ані на Бєлгородщині. В обох регіонах Росії, за словами президента Зеленського, тривають операції Збройних сил України.

На інших напрямках фронту окупанти продовжували наступальні дії, але успіху не мали.