Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери россиян в войне
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 949 800 (+1160) человек,
- танков – 10 723 (+4),
- боевых бронированных машин – 22 338 (+13),
- артиллерийских систем – 27 038 (+31),
- РСЗВ – 1 373 (+0),
- средств ПВО – 1 145 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 083 (+72),
- крылатых ракет – 3 196 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 292 (+105),
- специальной техники – 3 860 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно украинские военные на Курщине уничтожили группу морпехов российской 810 бригады во время проведения специальных действий. Двух оккупантов ВСУ взяли в плен.