Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери россиян в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 949 800 (+1160) человек,
  • танков – 10 723 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22 338 (+13),
  • артиллерийских систем – 27 038 (+31),
  • РСЗВ – 1 373 (+0),
  • средств ПВО – 1 145 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 083 (+72),
  • крылатых ракет – 3 196 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 292 (+105),
  • специальной техники – 3 860 (+0).

Ориентировочные потери россиян по состоянию на 28 апреля
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно украинские военные на Курщине уничтожили группу морпехов российской 810 бригады во время проведения специальных действий. Двух оккупантов ВСУ взяли в плен.