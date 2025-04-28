Начальник штабу Головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Богдан Дьомін в ефірі 24 Каналу розповів, що за тиждень на трьох напрямках підрозділ знищив чимало дорогої техніки Росії.

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Яка "найдорожча втрата" росіян

Серед цілей: один наземний роботизований комплекс, чотири БТР, один танк, 21 мотоцикл, два пункти управління БпЛА, 50 вантажівок, 34 автівки, один засіб РЕБ, 14 гармат, вісім безпілотників і 18 складів із боєприпасами.

Найдорожчими цілями стали комплекси ТОС "Солнцепьок", які окупанти дуже вихваляють. Ми знищили два або три таких комплекси. Вартість одного – понад 15 мільйонів доларів. Також знищено засоби радіоелектронної боротьби вартістю близько 2 мільйонів гривень за комплекс,

– сказав Дьомін.

Він підкреслив, що підрозділ стабільно знищує системи "Град", танки, БТРи та склади боєприпасів. Усе це фіксується у звітах і на відео.

Можна впевнено сказати, що ми вже завдали ворогу втрат на понад мільярд доларів, а можливо і більше,

– зазначив він.

За його словами, пілоти розвідувальних дронів постійно ведуть розвідку переднього краю, виявляють цілі та передають координати. Ударні дрони, зокрема Vampire, наносять удари переважно вночі.

Ключове значення має швидкість передачі інформації між розвідкою й ударними підрозділами: чим швидше дані доходять до FPV-дрона, тим ефективнішим є удар.

Ситуація складна й динамічна: ворог постійно штурмує наші позиції, застосовуючи живу силу й техніку, шукаючи слабкі місця в обороні,

– розповів Дьомін.

Він додав, що завдяки злагодженій роботі українські військові успішно стримують атаки, завдаючи ворогу великих втрат і не даючи просуватися вперед.