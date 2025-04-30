Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ зупинили 2 атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак ворога. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 21 раз. Противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

Ворог атакував поблизу Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

Сили оборони зупинили понад 70 наступальних дій ворога: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також ЗСУ знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, одну РСЗВ, 112 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 автомобільної та 9 одиниць спеціальної техніки окупантів.