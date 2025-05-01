Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средство ПВО, 1 артиллерийское средство и 3 пункта управления противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера, 30 апреля, противник атаковал позиции украинских подразделений и населенные пункты 1 ракетой и 139 управляемыми бомбами. Кроме того, совершил 5 900 обстрелов, в частности 145 – с РСЗО, и привлек для поражения 2 677 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении враг 2 раза пытался прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло 6 атак захватчика. Защитники отражали штурмовые действия в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.

Какова ситуация вблизи Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка, Надия, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.

На Северском направлении украинцы успешно остановили 2 атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

Что происходит возле Часова Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Дружбы, Дачного, Дылеевки и Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Одрадного, Шевченко и Богатиря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска 5 раз штурмовали украинские позиции вблизи Степового, Лобково и Каменского.

Что происходит на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении защитники остановили 1 вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки там произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив 16 КАБов, и совершил 266 обстрелов, 5 из которых – из РСЗО.

К слову, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 1230 оккупантов, а общие потери России превысили 953 тысячи бойцов. Кроме того, поражено 3 танка, 11 бронированных машин и 139 единиц автомобильной техники противника.