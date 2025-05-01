По состоянию на утро 1 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 953 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 1 мая 2025 года

  • Личного состава – около 953 190 (+1230),
  • танков – 10732 (+3),
  • боевых бронированных машин – 22364 (+11),
  • артиллерийских систем – 27136 (+45),
  • РСЗО – 1375 (+1),
  • средств ПВО – 1148 (+2),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34401 (+112),
  • крылатых ракет – 3196 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46750 (+139),
  • специальной техники – 3869 (+0).

Втрати ворога на 1 травня 2025 рокуПотери врага на 1 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ