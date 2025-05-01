По состоянию на утро 1 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 953 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 1 мая 2025 года

Личного состава – около 953 190 (+1230),

танков – 10732 (+3),

боевых бронированных машин – 22364 (+11),

артиллерийских систем – 27136 (+45),

РСЗО – 1375 (+1),

средств ПВО – 1148 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34401 (+112),

крылатых ракет – 3196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46750 (+139),

специальной техники – 3869 (+0).

Потери врага на 1 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ