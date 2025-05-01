Станом на ранок 1 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 953 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 1 травня 2025 року

  • Особового складу – близько 953 190 (+1230),
  • танків – 10732 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22364 (+11),
  • артилерійських систем – 27136 (+45),
  • РСЗВ – 1375 (+1),
  • засобів ППО – 1148 (+2),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
  • крилатих ракет – 3196 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139),
  • спеціальної техніки – 3869 (+0).

Втрати ворога на 1 травня 2025 рокуВтрати ворога на 1 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ