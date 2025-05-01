Станом на ранок 1 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 953 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 1 травня 2025 року

Особового складу – близько 953 190 (+1230),

танків – 10732 (+3),

бойових броньованих машин – 22364 (+11),

артилерійських систем – 27136 (+45),

РСЗВ – 1375 (+1),

засобів ППО – 1148 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),

крилатих ракет – 3196 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139),

спеціальної техніки – 3869 (+0).

Втрати ворога на 1 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ