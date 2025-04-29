Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Яка ситуація на фронті сьогодні та який вигляд має карта бойових дій

Уночі Росія запустила по Україні сто "Шахедів", а протягом доби ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та двом артилерійським засобам противника,

– повідомили в Генштабі.

На Харківському напрямку окупанти 9 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак. ЗСУ відбивали штурмові дії у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили 6 атак противника поблизу Івано-Дар'ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам'янське.

На Краматорському напрямку окупанти 10 разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не було.

А от на Оріхівському напрямку росіяни 5 разів штурмували наші позиції поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили 5 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Щодо Курської області, то там відбулося 15 боєзіткнень. Окупанти завдали 17 авіаударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомб, і здійснили 338 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.