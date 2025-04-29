Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Guardian.

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Як на фронті оцінюють можливість перемир'я з Росією

Журналіст зауважив, що Оскіл був мальовничою річкою, де любили відпочивати українці. Та зараз це місце битви. На ранок 29 квітня на Куп'янському напрямку відбулося 7 атак.

"До війни це було місце для відпочинку. Відвідувачі смажили шашлики на піщаних пляжах або каталися на каяках повз гряду низьких крейдяних пагорбів та невеликий національний парк. Зараз це зона бойових дій, що ведуться за допомогою безпілотників, артилерії та бомб. Росіяни намагаються розширити вузький плацдарм на правому березі річки, поблизу Дворічної. Їхня мета – захопити автомагістраль R79, що веде до залізничного вузла Куп'янська, що знаходиться одразу на південь, а після цього оточити Харків, друге за величиною місто України", – ідеться в статті.

Бійці, які тримають цю ділянку фронту та не дають захопити Куп'янськ, обстрілюють логістичне забезпечення окупантів у тилу. Українська артилерія не дає ворогові переправитися через Оскіл. І вона працює досить результативно: протягом останніх двох місяців росіяни зазнали великих втрат і скоротили спроби перекинути підкріплення через річку.

Військові вважають, що перемир'я не буде – натомість буде великий літній наступ росіян.

"Щойно окупанти бачать слабкість, вони беруть те, що можуть. Зараз ми бачимо, що просування Росії досить повільне. Але це помітно. Якщо ми нічого не зробимо, щоб протидіяти цьому, вони поступово просуватимуться вперед. Наш план на місцевому рівні – знищити якомога більше, доки в них не буде нікого, ким би нас атакувати", – сказав оператор безпілотника.

Також оборонці вказали, що тиснути на Україну дуже легко. Тож зусилля США щодо досягнення миру "дуже розчаровують".