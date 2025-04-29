Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Дмітрія Пєскова. За його словами, Росія нібито "налаштована на мирні переговори", а інтереси виходу на них є "першочерговими".

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У Кремлі "крутять носом" щодо мирних переговорів

Попри те, що українська ініціатива спрямована на порятунок життів і створення простору для можливої деескалації, в Москві знову озвучують старі наративи. Пєсков також заявив, що "інтереси виходу на мирні переговори є першочерговими", втім одразу ж поставив під сумнів легітимність Зеленського, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Цинізму кремлівським заявам додала ще одна теза, мовляв, реакції з боку "київського режиму" на пропозицію Путіна щодо "перемир’я в дні 80-річчя Перемоги" досі не було. Про те, що сама Росія щодня обстрілює українські міста, не згадав ані Пєсков, ані інші представники держави-агресора.

У Москви немає розуміння, чи приєднається Київ до перемир’я,

– додав Пєсков.

До слова, саме Росія й далі ігнорує будь-які заклики до припинення бойових дій.

Наразі США і Росія обмінюються інформацією щодо перемир'я, оголошеного Путіним з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, яке триватиме з 8 по 11 травня.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін оголосив перемир'я з гуманітарних міркувань, і зазначив, що зусилля щодо мирного врегулювання продовжуються.

У свою чергу, Андрій Єрмак та Андрій Коваленко звинуватили Росію у брехні, зазначивши, що заяви про мир супроводжуються продовженням атак.

Коваленко додав, що Росія маніпулює, виставляючи себе миротворцем, а вогонь на фронті та атаки безпілотниками не припиняються.

Президент України Володимир Зеленський раніше вже відреагував на пропозицію Путіна щодо припинення вогню на 9 травня та зазначив про чергову спробу маніпуляцій від Росії.

За його словами, немає причин чекати 8 травня і вогонь має бути припинений не на кілька днів, "щоб потім знову вбивати".