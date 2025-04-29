Однако там до сих пор продолжаются ожесточённые бои, что играет против самой же России – она не может перебросить войска на другие направления. Подробнее 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

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Как Герасимов пытается спасти собственную шкуру

Начальник генерального штаба России Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину о якобы полном "освобождении Курщины" от украинских войск, однако Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг эту информацию в отчете президенту Владимиру Зеленскому.

Лакийчук отметил, что пребывание Сил обороны на территориях Курской и Белгородской областей остается болезненной точкой для Кремля. Перед "пасхальным перемирием" Путин выдвинул 5 ключевых требований к военному командованию. Среди которых главным было – вытеснения ВСУ из российских регионов. Прошло уже более недели с момента этих заявлений, однако ситуация на фронте остается без существенных изменений.

Именно на Курском направлении продолжаются одни из самых горячих боев. Хотя российские силы достигли локальных тактических результатов, стратегическая задача Кремля – полное вытеснение украинских сил – остается невыполненной.

И что остается Герасимову? Опять врать. Вспомните, как он уже врал про Бахмут – три или четыре раза "брал" его в течение года. Так и здесь – докладывает об "успехе",

– отметил Павел Лакийчук.

Но для Путина это выгодно: даже если он лично не верит Герасимову, у него есть "отмазка". Мол, мне доложили, значит, так и есть. А виноват тогда – начальник генерального штаба. Это такая хитрая игра диктатора, типичная для кремлевской системы: сделать виноватым кого-то другого, оставаясь "верным своим подчиненным".

Но главное даже не то, какие именно населенные пункты контролируют ВСУ на Курщине. Стратегическая задача остается той же, как и 8 месяцев назад – сковать резервы противника. Удержать боем наиболее боеспособные подразделения россиян – морскую пехоту, десантные дивизии. Те силы, которые Путин мог бы использовать на Покровском или другом направлении, чтобы продемонстрировать успех.

Обратите внимание! Потери российской армии на Курском направлении составляют 25,2 тысячи человек, ранены – 36,2 тысячи. Северная Корея потеряла треть своего контингента.

Ему сейчас остро нужна победа – как для внутренней, так и внешней аудитории. Нужно показать, что российская армия продвигается на украинской территории и выбила ВСУ из своих регионов. Но этого не получается сделать, вместо наступления на других направлениях российские войска вынуждены "вариться" на Курщине, где их бьют наши военные.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", в этом и заключается главная проблема Путина. Когда Герасимов снова врет ему об "успехах", он пытается спасти собственную шкуру. Но объективно – никаких стратегических достижений на Курщине у россиян нет.