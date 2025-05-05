Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он очертил назначение пункта для врага.

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Чем важен пораженный пункт

По словам руководителя ЦПД, еще с 2022 года пункт Веткино Курской области использовали как школу БпЛА.

Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, потом FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое – был,

– написал Коваленко.

Напомним, 4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе Тьоткино. Удалось убить около 20 российских солдат и обезвредить технику, что была там.