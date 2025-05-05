Ліквідовано до 20 окупантів та знищено ворожу техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Робота української авіації проти ворога

Пілоти Повітряних Сил ЗСУ підтримують побратимів на землі та допомагають нищити ворога. Нещодавно військові завдали нищівного удару по позиції росіян у Курській області. Там противник розміщував свої екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів.

В результаті злагоджених та чітких дій воїни вбили близько 20 російських солдатів та знешкодили техніку, яка знаходилася на пункті управління.

Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну,

– написали у Генштабі про роботу Повітряних Сил.

Нагадаємо, 7 квітня воїни Повітряних Сил ЗСУ так само успішно відпрацювали по пункту управління 81-го самохідного артилерійського полку росіян у Херсонській області. Тоді внаслідок атаки загинули від 20 до 30 окупантів. Удар з авіації знищив бетонну споруду та дещо зменшив просування ворогів у цьому районі.

А 2 травня серйозних втрат російські армії завдали бійці ГУР, які використали дрон Magura V7, аби збити ворожі літаки. Тоді два повітряних судна окупантів впали в Чорне море в порту Новоросійська.