Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Стратком ЗСУ.

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Сили оборони показали збиття "Шахеда" літаком

У ЗСУ оприлюднили надихаюче відео.

Пілот винищувача Denfix знищує крилаті ракети й ударні дрони. На цьому відео – знищення одного з "Шахедів". На рахунку пілота вже понад два десятки російських ракет і дронів, які не долетіли до цілей, які не знищили нічого на нашій рідній землі. Для відбиття ракетних ударів залучаються усі сили і засоби: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація, як тут,

– ідеться у дописі.

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Цікаво! 24 Канал уже писав про цього льотчика. Ще малим Denfix твердо знав, що хоче стати авіатором.

До слова, 29 квітня у небі України повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вони знищили 37 безпілотників.