Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стратком ВСУ.
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Силы обороны показали сбитие "Шахеда" самолетом
В ВСУ обнародовали вдохновляющее видео.
Пилот истребителя Denfix уничтожает крылатые ракеты и ударные дроны. На этом видео – уничтожение одного из "Шахедов". На счету пилота уже более двух десятков российских ракет и дронов, которые не долетели до целей, которые не уничтожили ничего на нашей родной земле. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация, как здесь,
– говорится в заметке.
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Интересно! 24 Канал уже писал об этом летчике. Еще маленьким Denfix твердо знал, что хочет стать авиатором.
К слову, 29 апреля в небе Украины воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Они уничтожили 37 беспилотников.